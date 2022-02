Ação aconteceu em colégio do bairro Bom Pastor com o objetivo de estimular a presença dos alunos em projetos educacionais e desestimular o consumo de bebidas e entorpecentes

A Escola Vocacionada à Música Ciep 485 – Professor João Batista de Barros, no bairro Bom Pastor, recebeu uma palestra de conscientização sobre o uso prejudicial de álcool e outras drogas. A ação foi promovida nesta quarta-feira, 09, pela Coordenadoria de Políticas Públicas Sobre Drogas (Compod) e pela Guarda Municipal de Barra Mansa, através do Programa de Educação de Trânsito (PET). O objetivo foi estimular os alunos a participarem do projeto educacional da unidade escolar como forma de desestimular o consumo de bebidas e entorpecentes.

O coordenador da Compod, César Thomé, afirmou que a iniciativa de palestras nas escolas teve início durante o primeiro mandato do prefeito Rodrigo Drable e que, com a volta das aulas presenciais, a equipe tem retomado as atividades. “Há alguns anos a Compod vem fazendo ações de conscientização no município. São palestras informativas e preventivas muito importantes para os jovens. Durante a pandemia da Covid-19 nós utilizamos as redes sociais e o WhatsApp para acessar os alunos e agora com o retorno das aulas nós voltamos com as ações presenciais”, explicou o coordenador.

O inspetor da Guarda Municipal e criador do projeto PET, Agostinho Silva, falou sobre a importância das palestras e contou os temas comentados. “Nós abordamos assuntos como valores familiares e o poder da música e como ela pode transformar a vida de uma pessoa. O Projeto Música nas Escolas e a Escola Vocacionada são oportunidades muito grandes para o município tirar os adolescentes do caminho de álcool e drogas e transformar a história de vida deles para que todos sejam vencedores em suas carreiras profissionais e com certeza cidadãos de bem”, acrescentou Silva.