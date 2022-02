Formatura está marcada para quinta-feira, dia 10, na sede da fundação no bairro Retiro

A Fundação Beatriz Gama (FBG) vai promover nesta quinta-feira, dia 10, a primeira formatura de 2022, com a entrega de certificados para 98 alunos. A cerimônia está marcada para as 10h, na sede da instituição, no bairro Retiro. Para evitar aglomerações, a formatura será restrita com a participação do corpo diretor, coordenação de projetos e alunos.

Os cursos de barbeiro, cabeleireiro, depilação, manicure e organização de eventos oferecidos gratuitamente pela Fundação Beatriz Gama tem duração de quatro meses. A diretora social da instituição, Ethiene Correia, comentou sobre a retomada dos tradicionais cursos da FBG, que ocorreu em outubro do ano passado.

“Estamos muito felizes de ter consigo retomar esse projeto com o apoio da Prefeitura de Volta Redonda. É um trabalho que tem importante impacto social para a população. São atividades que possibilitam aos participantes uma geração de renda, abrem portas ao empreendedorismo e favorecem a inclusão social”, disse.

O presidente da Fundação Beatriz Gama, Vitor Hugo de Oliveira, citou que os cursos profissionalizantes que a instituição oferta contribuem para a mudança na vida de muitas pessoas.

“Temos o maior carinho e cuidado em disponibilizar cursos de excelência, Queremos cada vez mais aperfeiçoar os nossos cursos para que a população tenha segurança em colocar em prática tudo que aprenderam aqui. Estamos retomando as atividades e queremos voltar a formar mais alunos e oferecer novos cursos e atividades esportivas, como fazíamos na gestão anterior do prefeito Neto”, disse o presidente.

Inscrições abertas a partir do dia 14

A Fundação Beatriz Gama (FBG) abrirá novas inscrições no dia 14 de fevereiro para os cursos de cabeleireiro, depilação, manicure, organização de eventos, com a novidade de massoterapia. As turmas continuarão com limite de alunos, no máximo 15, devido ao protocolo de prevenção contra a Covid-19.

Para se inscrever, o aluno precisar ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. As inscrições acontecem pessoalmente na sede da instituição, no bairro Retiro. Mais informações no telefone: (24) 33341-4920.

Entretanto, o curso de barbeiro vai ocorrer na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes. A diretora social da FBG, Ethiene, citou que o objetivo deste curso é atingir a população mais jovem. Preferencialmente, as vagas serão destinadas a jovens na faixa etária de 16 a 21 anos. As inscrições para o curso de barbeiro deverão ser feitas presencialmente na Estação Cidadania.

Documentos

Para a inscrição, o candidato deve apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência.