Guarda Municipal de Volta Redonda completa 67 anos

Novos investimentos e modernização da corporação estão nos planos da secretaria de Ordem Pública, valorizando o serviço e o profissional

Tendo principalmente os cidadãos como aliados, a Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) completa nesta quarta-feira, dia 9, 67 anos de criação. Atualmente, a corporação passa por mudanças em sua estrutura, fazendo parte agora da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Semop) – criada em outubro de 2021 para impulsionar a área da segurança pública. A Semop conta com investimentos em gestão e em profissionais especializados para atender à população de forma mais eficaz, através das ações integradas entre os órgãos ligados à segurança existentes no município.

Para o comandante da GMVR, o inspetor João Batista dos Reis, “a instituição, desde a fundação, tem sido referência no desenvolvimento e ampliação dos serviços, assumindo com relevância o papel como força de segurança de Volta Redonda. Quero parabenizar todos que estão e que passaram pela corporação e vamos fortalecer sempre a nossa missão: amiga, protetora e aliada”, enalteceu.

A Semop vem realizando estudos para a aquisição de novos uniformes da GMVR, cujas especificidades ajudem na fácil identificação, bem como na saúde do guarda municipal, que fica muito exposto ao tempo.

“Tive a oportunidade ímpar de ter comandado a Guarda Municipal por oito anos e o meu respeito por essa corporação sempre foi muito profissional, pois a Guarda Municipal faz a diferença. Hoje, estou em outra função, mas com o objetivo de investir e modernizar ainda mais a GM, para que o agente possa estar nas ruas desenvolvendo o papel com as questões de interesse público e de atender à sociedade da forma que ela precisa”, afirmou o secretário municipal de Ordem Pública, tenente-coronel Luiz Henrique Monteiro Barbosa, lembrando que a Semop também está investindo no monitoramento da cidade, com a implantação de 700 novas câmeras com tecnologia de ponta.

Estrutura

A Guarda Municipal de Volta Redonda foi criada em 9 de fevereiro de 1955 e reconhecida pela lei nº 3.622 de 08 de dezembro de 2000. Tem como missão: a proteção dos bens, serviços e instalações do município e dos seus servidores e usuários. Realiza o serviço de fiscalização do trânsito e atua em parceria com as forças de segurança do município em diversos projetos, contribuindo significativamente para a segurança da cidade e melhoria da qualidade de vida.

Atualmente, a Guarda e Municipal é composta de 50 veículos, 188 guardas municipais e 15 vigias patrimoniais. Tem, hoje, a seguinte estrutura: Grupamento de Trânsito, Grupamento Patrimonial, Patrulha Maria da Penha, Patrulha Escolar, Corregedoria, Postos Avançados e Unidade de Guarda Comunitária (UGC).

Grupamento de Trânsito – A Guarda Municipal de Volta Redonda começou a atuar no trânsito em janeiro de 1997, quando criou o Grupamento de Trânsito. Atualmente, 68 guardas compõem este grupamento, que tem por objetivo patrulhar as vias e contribuir para a fluidez do tráfego, cumprindo a missão que lhe foi atribuída com a reformulação do Código de Trânsito Brasileiro.

Grupamento Patrimonial – Os guardas municipais e os vigias patrimoniais ficam nos próprios espaços municipais, para garantir a segurança dos funcionários e do patrimônio.

Patrulha Escolar – A Patrulha Escolar foi criada em abril de 2008, para dar proteção à toda comunidade escolar do município, envolvendo pais, alunos, funcionários e entorno das unidades escolares. Contando com um homem e uma mulher da Guarda Municipal, e um policial militar, cuja integração visa tornar o policiamento mais completo e com estrutura necessária para atender às escolas.

Patrulha Maria da Penha – Criada em 2016, o serviço é imprescindível nos dias atuais. A Patrulha é formada pela inspetora Wilma e o guarda municipal Oscar, e fica baseada na Secretaria Municipal de Políticas para Mulheres e Direitos Humanos, que funciona no bairro Nossa Senhora das Graças.

Patrulha Ambiental – Faz o acompanhamento permanente na área rural e de preservação ambiental que são de responsabilidade do município.

Corregedoria – Criada pela lei 4.607 de 2009, o órgão hoje tem como corregedor o inspetor Valdo Rocha, que pertence aos quadros da corporação.

Postos Avançados – A Guarda Municipal de Volta redonda possui três postos avançados, sendo um na Avenida Almirante Adalberto de Barros Nunes, a Beira-Rio; um no interior da Rodoviária Francisco Torres, e outro sob o Elevado Castelo Branco, no bairro Ponte Alta.

UGC – A Unidade de Guarda Comunitária foi criada em 12 de agosto de 2013 e é uma filosofia e uma estratégia organizacional que proporciona uma parceria entre a comunidade e a Guarda Municipal, trabalhando a segurança pública em nível primário, com a premissa de que ambos devem se empenhar para identificar, priorizar e resolver problemas.

Foto cedida pela Semop/Secom/PMVR