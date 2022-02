Equipes planejam chegar até a próxima sexta-feira com 1,5 mil substituições feitas

A troca de lâmpadas nos bairros segue avançando em Volta Redonda. O Departamento de Iluminação Pública (DEIP) da prefeitura já efetuou nesta semana, a substituição de mais de 200 lâmpadas em diversos bairros. Nesta quarta-feira, dia 9, as equipes realizaram a troca nos bairros Roma I e II, Parque das Garças, Eucaliptal, Ponte Alta, São Geraldo e Monte Castelo. No total, já foram trocadas cerca de 1,2 mil lâmpadas.

“Estamos avançando pelos bairros e nossa meta é chegar até a próxima sexta-feira com 1,5 mil lâmpadas substituídas. Concentramos esforços para conseguir zerar a demanda da população. Se a chuva não atrapalhar, o objetivo é chegar ao final deste mês com aproximadamente 2,5 mil substituições”, afirmou o diretor do DEIP, Edmar Borges.

Na segunda-feira (7) foram substituídas 95 lâmpadas, e na terça-feira (8), 96 pontos receberam nova iluminação. Nesses dois dias foram feitos reparos nos bairros: Dom Bosco, Vila Brasília, Vila Mury, Limoeiro, Açude, Aero Clube, Belmonte, Mariana Torres, Vale Verde e Belo Horizonte. O trabalho está sendo realizado de forma que a prioridade seja atender as vias que estão sem luz.

“Estamos comprando lâmpadas e recebendo doações de outros municípios parceiros. A cidade está ficando mais iluminada e, com isso, aumenta a segurança para a população. São muitos bairros, mas estamos atendendo conforme as lâmpadas vão chegando. Em breve, com os investimentos do Governo do Estado, vamos avançar na instalação das lâmpadas de LED e melhorar ainda mais os espaços públicos”, ressaltou o prefeito Antonio Francisco Neto.

Fotos cedidas pelo Deip.