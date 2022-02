Demolição de ponte ferroviária está programada para acontecer ainda neste primeiro semestre de 2022

O secretário de Planejamento Urbano de Barra Mansa, Eros dos Santos, e integrantes do grupo de trabalho da Pasta formado para acompanhar, de maneira minuciosa, as intervenções do DNIT (Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes) nas obras de readequação ferroviária no trecho urbano do município se reuniram na tarde desta quarta-feira, 09, com representantes da empresa responsável pela supervisão dos serviços. Na pauta do encontro, os serviços projetados para serem realizados nos próximos meses, como a demolição da ponte ferroviária, que permitirá a construção da alça do viaduto próximo ao Fórum e, a sua conclusão.

A demolição da ponte, de acordo com o secretário, abrirá o espaço necessário para que a concessionária VLI faça a realocação dos trilhos naquele trecho. “Superada esta etapa dos serviços, a funcionalidade viária do viaduto, fazendo a interligação da Via Sérgio Braga à Rua Argemiro de Paula Coutinho, será concretizada”, detalhou Eros.

O secretário projeta resolver nos próximos meses o impasse envolvendo a desapropriação dos imóveis que precisam ser demolidos para as intervenções urbanísticas. “Os valores da indenização, devidamente corrigidos, já foram creditados em juízo, por meio de uma Ação Civil Pública. O caso está tramitando em Brasília, na Procuradoria Geral da República”.

Ainda durante o encontro o grupo de trabalho apresentou algumas ponderações, como a necessidade da drenagem de águas pluviais na via pública localizada entre o Campo do Ferroviário e a Ponte do Rio Barra Mansa, onde estão sendo executados os muros. A destinação dos dois galpões férreos também foi debatida. Na oportunidade, Eros dos Santos reafirmou a intenção do prefeito Rodrigo Drable de transformar um deles em área de entretenimento e gastronomia.

OBRAS – Os representantes da empresa contratada pelo DNIT enumeram os serviços realizados ao longo de 2021: a construção e conclusão da passarela Isaias Leite (Campo do Ferroviário), a instalação das estruturas da passarela de pedestres no Parque da Cidade, a instalação das colunas e rampas das passarelas de pedestres próxima à Prefeitura; a realocação dos postes e dos quadros de energia elétrica entre o Campo do Ferroviário e o Fórum, pela concessionária Light; o puxamento total da linha férrea pela MRS logística e o puxamento parcial dos trilhos da VLI, entre outros.

Disseram do otimismo em alavancar os serviços. “Estamos trabalhando muito para cumprir o cronograma do DNIT e viabilizar a transferência das manobras de operações ferroviárias do Centro, onde ocasionam transtornos aos cidadãos, para um local que provoque menor impacto urbano. Isto, sem ocasionar prejuízos operacionais para as concessionárias”, finalizaram. Fotos: Chico de Assis