Um acidente envolveu um carro do Hospital São João Batista, um de passeio e um caminhão, na manhã desta quinta-feira (10) em Volta Redonda. As colisões ocorreram na Rodovia dos Metalúrgicos, na altura do bairro Casa de Pedra.

No momento desta publicação, as circunstâncias do acidente eram desconhecidas e a central do Corpo de Bombeiros informou que não acionada para o acidente, mas populares informaram que o caminhão colidiu contra o veículo do hospital, que bateu no veículo de passeio.

Com a colisão, o carro do hospital foi parar fora da pista. Imagens recebidas pela reportagem mostram que o airbag do veículo abriu após o impacto. Também até o momento, não havia informações sobre feridos. O acidente ocorreu sentido Via Dutra e motoristas que trafegam pelo local relatam grande lentidão. Chegando novas informações, a notícia será atualizada.