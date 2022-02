Casal é detido com drogas, no bairro Getúlio Vargas, em Barra Mansa

Um casal de 29 anos foi detido na manhã desta quinta-feira (10) por suspeita de tráfico de drogas em Barra Mansa. Eles foram encontrados em uma residência na Rua Recife, no bairro Getúlio Vargas.

Segundo a Polícia Militar, os agentes chegaram até a dupla após informações de que o homem era o gerente do tráfico e que ele, ao lado da companheira, estaria com uma carga de drogas pronta para ser distribuída para a venda. Na residência, os agentes foram recebidos pela mulher.

Ela informou desconhecer o teor da denúncia. O companheiro dela estava no quarto do imóvel e, dentro de um guarda-roupas, foram encontrados 228 pinos de cocaína e um caderno com anotações da venda de entorpecentes. O casal e o material foram levados para a delegacia.