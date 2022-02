Fevereiro chegou e com ele a notícia de que não haverá o tradicional Carnaval de Rua mais uma vez. Com o avanço da vacinação esse ano já e possível ter pelo menos um gostinho da folia com as cores e as músicas que aguçam nossa memória de outros carnavais.

A programação do Sider Shopping de fevereiro traz um pouco dessas lembranças, com eventos infantis bem coloridos no Clubinho Sider, que acontece aos fins de semana, no 2º piso, no horário das 15h às 19h. A classificação é livre e a entrada é gratuita. Na edição desse mês estão incluídas brincadeiras atividades como Confecção de Lança Confetes, Oficina de máscaras Carnavalescas e recreação infantil.

Já o Mais Música Verão vai ter opção para todos os gostos, sempre aos sábados, das 17h às 20h, na Praça de Alimentação. A agenda de shows ao vivo vai do Sertanejo ao Pop Rock encerrando, no último sábado, com repertório Especial de Carnaval de Marcela Paiva.

“Neste mês de fevereiro pensamos em atividades que tragam um pouco da memória carnavalesca para os nossos clientes com toda segurança. Para as crianças o Clubinho Sider tem atividades bem lúdicas e coloridas e, para os adultos, o Mais Música vai trazer ritmos variados a cada final de semana”, explicou Patrícia Macedo, coordenadora de marketing do Sider.

Serviço:

Programação do Sider Shopping Mais Música Verão:

12/02 – Milena Telhado, MPB

19/02 – Dinho, Pop Rock

26/02 – Marcella Paiva, Especial Carnaval

Todos os sábados das 17h às 20h, no 3º Piso – Praça de alimentação

Clubinho do Sider aos sábados e domingos:

Datas:

12/02 – Confecção do Monstrinho Lelé

13/02 – Brincadeiras de coordenação motora

19/02 – Oficina de Máscaras Carnavalescas

20/02 – Cabeleireiro Maluco

26/02 – Resgatando Brincadeiras Antigas

27/02 – Confecção de Lança Confetes

Horário: De 15 às 19h

Local: 2º piso – Ao lado do elevador

Evento gratuito e vagas limitadas

Mais informações em sidershopping.com.br