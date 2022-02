Deputado Antonio Furtado viabilizou R$ 150 mil para que o espaço volte a funcionar e atender à população

Fechado há pelo menos três anos, o CRAS (Centro de Referência de Assistência Social) do bairro Santa Rita de Cássia já tem previsão para voltar a funcionar. A expectativa é de que o espaço retome as atividades até o final de março deste ano. A reabertura será viabilizada por uma emenda no valor de R$ 150 mil, de autoria do deputado federal Delegado Antonio Furtado. Parte da quantia será revertida para a revitalização da quadra coberta do bairro, que poderá abrigar diversas atividades sociais e esportivas.

O pedido para que o CRAS volte a funcionar foi apontado pelos moradores durante uma recente visita ao bairro feita pelo parlamentar, na companhia do vereador de Volta Redonda Rodrigo “Nós do Povo”. Tradicionalmente, Santa Rita de Cássia se destaca pela estruturada produção rural, distribuindo produtos para diversas cidades da região.

O deputado explicou que, antes do fechamento da unidade, os cursos oferecidos no CRAS colaboravam para ampliar a capacitação e aprimoramento dos produtores.

– Hoje, eles não contam mais com esse auxílio. E, sem dúvida, é muito importante proporcionar conhecimento extensivo aos produtores, compartilhando ensinamentos técnicos e gerenciais, fundamentais para que o perfil empreendedor seja potencializado e gere bons resultados – ressaltou.

Todas as demandas levantadas pela população foram apresentadas pelo parlamentar ao secretário de Ação Comunitária de Volta Redonda, Munir Neto, que recordou que a cidade já chegou a contar com 35 CRAS em funcionamento.

– Infelizmente em 2021, quando assumimos, todas as unidades estavam fechadas. Com muito trabalho, já reabrimos 31, e ainda faltam 4, uma delas a do bairro Santa Rita de Cássia. Essa notícia que o deputado nos deu, sobre a emenda no valor de R$ 150 mil, com certeza vai nos ajudar a revitalizar e reabrir o CRAS do bairro até o final de março, além de colaborar para que possamos retomar vários programas e projetos que existiam no passado. É uma parceria vitoriosa – destacou o secretário.

