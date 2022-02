Outra unidade, responsável pela confecção de absorvente higiênico e fraldas geriátricas, será inaugurada em 30 de março

A Fábrica Municipal de Fraldas, reinaugurada no ano passado, está funcionando a todo vapor em Volta Redonda. Na última semana, a unidade entregou toda a produção de fraldas infantis produzidas no local para a Associação Beneficente Evangélica de Volta Redonda (ABEVR), mantenedora do Lar Maria Izabel Galvão há 58 anos. A entidade foi beneficiada com 130 unidades.

O presidente da ABEVR, José Luiz Vieira de Araújo, explicou que as unidades vão beneficiar as 70 crianças com idade entre 1 ano e meio e 4 anos e meio, que estudam gratuitamente em período integral na instituição.

“Com toda certeza, essas fraldas contribuirão com inúmeras famílias de Volta Redonda, que estão em situação de vulnerabilidade e que têm filhos estudando integralmente no Lar Maria Izabel Galvão”, disse o presidente.

Mais uma fábrica

Outra fábrica, que será responsável pela produção de absorventes menstruais, além das fraldas geriátricas, será inaugurada no dia 30 de março. A nova unidade ficará sediada em um imóvel próprio, no bairro Voldac, que está sendo totalmente readequado.

A equipe da nova unidade será composta por mulheres que são assistidas pela Secretaria Municipal da Mulher e Direitos Humanos (SMDH), e também por jovens que participam do programa Protegendo a Infância e Adolescência.

De acordo com o secretário municipal de Ação Comunitária, Munir Francisco, uma parceria entre as secretarias de Educação e de Políticas para Mulheres, Idosos e Direitos Humanos (SMDH) vai promover um levantamento da demanda de absorventes entre famílias carentes do município.

“Um dos focos principais será combater a chamada ‘pobreza menstrual’, que entre outras coisas, causa a evasão escolar de meninas que não possuem condições de comprar absorventes. Depois desse levantamento, teremos um diagnóstico das mulheres que poderão ser beneficiadas com a iniciativa” disse Munir.

Fraldas geriátricas – Com a nova unidade, será possível também aumentar em 100% a produção de fraldas geriátricas, que serão doadas para Instituições de Longa Permanência e para os programas assistenciais do município, além de atender a rede municipal de saúde.

Fotos: Geraldo Gonçalves/ Secom – PMVR