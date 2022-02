O prefeito Antônio Francisco Neto (DEM) foi taxativo e deu um prazo até segunda-feira para que as empresas concedidas pelo município venham melhorar o atendimento no transporte coletivo. Uma reunião realizada entre o prefeito e representantes das empresas Sul Fluminense, Elite e Pinheiral, além do Sindpass (Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros), no Palácio 17 de Julho, selou o prazo e a melhora na qualidade do serviço.

Várias reclamações de ouvintes e leitores são registradas diariamente com a falta de compromisso nos horários e número excessivo de passageiros. Somente esta semana, vários moradores dos bairros Padre Josimo e São Sebastião reclamaram da falta de compromisso das empresas. As maiores reclamações são da na Viação Sul Fluminense, que está sob intervenção judicial. Segundo Neto, a Sul Fluminense tem que ter 54 ônibus, mas só tem 34. Neto disse que os interventores da empresa Sul Fluminense se comprometeram a comprar cinco ônibus usados e a “pegar emprestados” 15 ônibus que faziam a linha Barra Mansa-Volta Redonda. A população não pode pagar a conta.

O acompanhamento será pela Secretaria Municipal de Transporte e Mobilidade Urbana (SMTU).