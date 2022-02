Objetivo é oferecer tratamento integral, especializado e gratuito

O Hospital Municipal Dr. Munir Rafful (Hospital do Retiro), em parceria com o ambulatório do UniFOA (Centro Universitário de Volta Redonda), iniciou neste ano, um projeto que irá acolher crianças com transtorno do neurodesenvolvimento como Transtorno do Espectro Autista (TEA), Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH) e distúrbios da aprendizagem.

Esse projeto é uma iniciativa do coordenador da pediatria do hospital, Amaro Inácio Filho. O objetivo é oferecer a essas crianças, um tratamento integral, especializado e gratuito nas áreas de pediatria, neurologia, psicologia, fonoaudiologia, psicopedagogia e terapia ocupacional.

Para acesso ao atendimento, a criança deverá ter um encaminhamento médico e os pais se submeterem a uma entrevista com os profissionais do projeto. Até o momento, mais de 200 crianças passaram pela neurologia e cerca de 130 já iniciaram acompanhamento com a equipe multidisciplinar.

Segundo a diretora geral do Hospital do Retiro, Márcia Cury, esse projeto fortalece ainda mais a parceria do Hospital Munir Rafful com o UniFOA para oferecer uma saúde de qualidade à população de Volta Redonda.

“Essa parceria é fundamental para o sucesso do nosso projeto” frisou a diretora.

A neuropediatra Nohanna Nogueira enfatizou que a equipe multidisciplinar é uma grande evolução.

“Isso é importante, porque não vai haver um atraso na estimulação. Há também a possibilidade de conversar diretamente com os outros profissionais a respeito do desenvolvimento do paciente. Além disso, teremos retorno mais rápido quando precisarmos de algum laudo”, disse.

De acordo com a neuropediatra Clarisse Fortes, o trabalho multidisciplinar é fundamental para um melhor diagnóstico e tratamento das crianças atendidas na rede pública.

“Como neuropediatra do Hospital do Retiro, parabenizo à direção por essa iniciativa e cuidado com nossas crianças”, finalizou a médica.

O neuropediatra Bruno Inácio ressaltou a importância desse projeto, uma vez que a criança terá acesso a todo o tratamento em um só lugar.

“Com a equipe multidisciplinar, vamos oferecer um atendimento integral às crianças com diversos transtornos do neurodesenvolvimento num mesmo cenário e com isso, otimizar os resultados. Estamos esperançosos com essa parceria”, salientou Bruno.

Foto: divulgação/Secom/PMVR