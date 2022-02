Eventos incluem exposição temática no Sider Shopping e painel de debates com pensadores, que vai discutir influência do modernismo na região

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (SMC), anunciou nesta quinta-feira, dia 10, a programação em comemoração ao centenário da Semana de Arte Moderna de 1922. As atividades da secretaria de Cultura incluem uma exposição com artistas de Volta Redonda dentro de uma galeria de artes, que está sendo montada no Sider Shopping. Além de um painel de debates sobre a influência do modernismo na cultura da Região Sul Fluminense.

Entre os dias 15 de fevereiro e 15 de março, o público poderá conferir a exposição: “Semana de Arte Moderna 100 anos – Do Modernismo ao Contemporâneo”, em parceria com o Sider Shopping, no 2º piso do edifício. As obras expostas fazem parte do acervo dos memoriais Getúlio Vargas e Zumbi dos Palmares.

De acordo com o secretário de Cultura de Volta Redonda, Anderson de Souza, a Semana de Arte Moderna representou uma ruptura com o academicismo e possibilitou que os artistas brasileiros pudessem experimentar novas técnicas e conceitos.

“No popular, podemos dizer que foi a partir desta data que os artistas começaram a pensar e agir ‘fora da caixa’, e a incorporar elementos da cultura brasileira nas suas criações e linguagem”, disse.

Além da exposição, a secretaria de Cultura também anunciou o painel de debates e reflexões sobre os 100 anos do Modernismo no Brasil. O evento está marcado para próxima segunda-feira, dia 14, às 18h30, na Sala Cultural Alexandre Geraidine, localizada no 2º piso da Biblioteca Municipal Raul de Leoni, na Vila Santa Cecília.

Com a participação da arquiteta Andréa Auad Moreira, do fotógrafo e poeta André Sodré, e também do secretário de Cultura e artista visual, Anderson de Souza, o painel será transmitido ao vivo pelo canal do YouTube da Secretaria Municipal de Cultura.