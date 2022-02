Amigos são executados em Barra Mansa

Mais um assassinato foi registrado no fim da tarde desta sexta-feira (11) em Barra Mansa. A vítima é Maycon Carlos Moreira dos Santos, de idade não informada.

O crime ocorreu próximo a um bar no bairro Boa Sorte, na Rua Lúcia Rodrigues de Oliveira. De acordo com a PM, os agentes foram até o local verificar informação de homem baleado e encontraram Maycon já morto.

Segundo pessoas próximas, Maycon e a outra vítima assassinada no fim da tarde de hoje no bairro São Judas Tadeu eram amigos. Identificado apenas como Cleiton, a outra vítima morta, segundo populares, viu Maycon morrer dentro de sua casa, no Boa Sorte, e depois os criminosos o levaram a força até o bairro São Judas, onde foi executado.

As circunstâncias oficiais do crime ainda não foram divulgadas pela Polícia Militar. Os assassinatos foram registrados na delegacia de polícia da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.