Briga de moradores de rua deixa um esfaqueado, em Volta Redonda

Uma briga entre dois moradores em situação de rua deixou um homem ferido na noite desta quarta-feira ao ser esfaqueado dentro da Rodoviária Francisco Torres, em Volta Redonda.

A vítima sofreu ferimentos entre a perna e as nádegas e foi atendida no Hospital do São João Batista.

A Guarda Municipal de Volta Redonda (GMVR) esteve no local e conduziu duas testemunhas à delegacia de polícia, onde o caso foi registrado como lesão corporal, mas o agressor não foi encontrado. Uma faca com mancha de sangue na ponta foi apreendida.