Percentual de 24,23% é o menor desde a abertura da central, na Ilha São João, depois de ter chegado a 43% no dia 23 de janeiro

A central de testagem para Covid-19, na Ilha São João, registrou o menor índice de positividade nos testes nessa quinta-feira (10), com percentual de 24,23%. Dos 388 exames realizados neste dia, 294 tiveram resultado negativo para a Covid-19, e 94 apontaram diagnóstico positivo. Através dos dados, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) apontou que o índice alcançado é o menor desde a abertura da central, no dia 19 de janeiro.

Para se ter uma ideia da queda, o maior índice de positividade já registrado na central na Ilha São João foi em 23 de janeiro. A taxa de exames confirmados para a doença chegou a 43%, no ápice da atual fase da pandemia com a variante Ômicron, com 664 testes confirmados para a doença. Neste dia, mais de 1,5 mil pessoas foram até a Ilha São João para fazer testes.

Entretanto, desde o último fim de semana, a Vigilância em Saúde de Volta Redonda – que mapeia a situação pandêmica – vem registrando queda no índice de positividade dos testes para Covid-19. Da mesma forma, está em queda a procura por testes e nos atendimentos por suspeita de síndromes gripais.

Outro exemplo de redução ocorreu na segunda-feira (07), sendo que a taxa de positividade nos testes feitos na central atingiu 25,92%, e de exames negativos de 74,08%. A procura de pacientes com sintomas gripais (sintomáticos) também vem apresentando diminuição. A queda é de 50% nas unidades básicas de saúde, desde a semana passada, segundo a Secretaria de Saúde.

O coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos informou que a estratégia da central de testagem na Ilha São João está sendo reavaliada, para se adequar a este novo momento pandêmico.

“A Secretaria de Saúde está analisando a estratégia de testagem na Ilha São João. Os atendimentos estão mantidos, porém a quantidade de profissionais foi redirecionada devido à baixa procura pelo serviço”, disse.

Doses de reforço

Vasconcellos ressaltou que os idosos – principalmente aqueles que possuem alguma doença crônica– continuam sendo mais vulneráveis à Covid-19, com a maior taxa de letalidade no município. Por isso, a Prefeitura de Volta Redonda ampliou a 4ª dose da vacina para os idosos de 70 anos ou mais.

A medida vale para aqueles que receberam a 3ª dose há pelo menos quatro meses. Anteriormente, apenas imunossuprimidos recebiam este reforço. No município, além dos idosos desta faixa etária, os imunossuprimidos, acima de 18 anos, continuam recebendo a dose adicional, respeitando o mesmo intervalo.

É necessário apresentar o cartão de vacinação Covid-19, que consta a aplicação das doses anteriores, CPF ou cartão SUS.

A vacinação contra a Covid-19 acontece em todas as 46 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs), das 09h às 16h. Algumas unidades funcionam com horário estendido para atendimento. Até as 18h: Siderlândia, Jardim Paraíba, Vila Rica/ Tiradentes, Açude 1, Santo Agostinho e Santa Cruz. Até as 21h: 249, São Geraldo, Vila Mury e Volta Grande.