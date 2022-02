A antiga Estrada União e Indústria (RJ-131) que estava interditada há três dias foi liberada para o trânsito em meia pista nesta sexta-feira, em Levy Gasparian (RJ).

Segundo a Defesa Civil, o trecho que ficou interditado foi no km 129, devido ao risco de queda de um muro de contenção de uma encosta. As fortes chuvas dos últimos dias causou a queda do muro.