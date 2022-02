Funcionários Públicos de Volta Redonda entram em estado de greve

Os servidores públicos do município de Volta Redonda estão em estado de greve. A decisão foi tomada pela categoria, por unanimidade, durante assembleia convocada pelo Sindicato dos Funcionários Públicos realizada na noite da última quarta-feira (9), no plenário da Câmara Municipal.

A categoria reivindica o reajuste salarial nacional anual de 10,18% não concedido pelo prefeito Antônio Francisco Neto.

Segundo o presidente do sindicato, Ataíde de Oliveira, a entidade esteve em reunião o prefeito em seu gabinete, na sexta-feira (4), quando o chefe do executivo afirmou que a prefeitura não tem condições de arcar com este aumento de custo na folha de pagamento e que só concederá o reajuste mediante ação judicial.

– O prefeito alega que não há funcionários na prefeitura recebendo menos do que o salário mínimo nacional para este ano, ou seja R$ 1.212, é que o menor salário que a prefeitura paga hoje é de R$1.400, mas isso é o valor do salário base R$1.100 mais o abono e cesta básica. Abono e cesta básica não é salário e a nossa categoria já está há mais de nove anos sendo massacrada sem reajuste. Perdemos completamente o poder de compra e temos que recuperar nossa dignidade – ressaltou Ataíde

A categoria deliberou também na reunião por uma nova assembleia que se realizará na próxima quarta-feira, dia 16 de fevereiro, às 18h30min, na Câmara Municipal. Por: Andresa Gil