Um homem, de 36 anos, foi preso na quinta-feira, após furtar cinco peças de picanha de um supermercado localizado na Rua Fluminense, no bairro Vila Julieta, em Resende.

No momento em que saía do mercado o homem foi abordado por um segurança. Policiais militares foram acionados e detiveram o homem que foi levado para a Delegacia de Polícia. Ele vai responder por furto. As peças de picanha foram devolvidas ao supermercado.