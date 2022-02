Um jovem, de 19 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira, com uma pistola e drogas no bairro Sapinhatuba, em Angra dos Reis. A apreensão ocorreu depois de uma troca de tiros com policiais militares.

Foram apreendidos uma pistola calibre 9mm com 16 munições no carregador, um tablete, sete tiras e um pedaço de maconha; um rádio de comunicação e uma balança de precisão.

A pistola e as drogas foram apresentadas na Delegacia de Polícia, de Angra dos Reis. Foto: Polícia Militar