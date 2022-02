Neste sábado, dia 12, às 10 horas, Barra Mansa receberá a visita do presidente nacional do Partido Democrático Trabalhista (PDT), Carlos Lupi, e outras lideranças da legenda, como o ex-prefeito de Niterói Rodrigo Neves, pré-candidato ao Governo do Estado; a deputada estadual Martha Rocha; o deputado federal Chico D’Angelo. Eles participarão da posse de Thiago Valério como presidente do diretório municipal a ser realizada na Câmara de Vereadores. Além disso, Thiago, ex-vereador, é o escolhido do partido para ser pré-candidato a deputado estadual nas eleições deste ano.

“Há muito tempo Barra Mansa esperava uma personalidade com o histórico de Thiago Valério, com o compromisso popular e amor pela cidade. A cidade precisa de quem a ame e tenha respeito e carinho pelos munícipes. O Thiago já demonstrou isso ao longo da sua carreira política. O PDT se sente orgulhoso e honrado em ter seu nome nas nossas fileiras”, disse Lupi, frisando o nome do Thiago como uma força política na cidade de Barra Mansa, pois saiu de uma eleição de prefeito em 2020 como segundo colocado, onde teve mais de 15 mil votos.

De acordo com Thiago Valério, a maneira como foi recebido no PDT demonstra a seriedade e o compromisso do partido em representar bem as cidades do estado e do país. “O partido é repleto de pessoas sérias e comprometidas com ideais que me identifico. Temos o compromisso de deixar a nossa marca e a do PDT em Barra Mansa e na região Sul Fluminense. Trabalharemos forte para que as pessoas sejam verdadeiramente representadas na Alerj e tenham seus direitos garantidos”, destacou.