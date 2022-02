Prazo de pagamento de inscrição para seleção do IBGE termina dia 16

Vagas para supervisores e recenseadores são para o Censo Demográfico de Volta Redonda

Candidatos inscritos para o processo seletivo do Censo Demográfico 2022 têm até o próximo dia 16 para pagar a taxa de inscrição e oficializar a participação no processo. As vagas de supervisor e recenseador são oferecidas na modalidade temporária pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. Em Volta Redonda são 283 vagas.

O valor da taxa de inscrição de recenseador é de R$ 57,50 e a remuneração varia de acordo com a produção, podendo chegar a R$ 4 mil. Já para a função de Agente Censitário Supervisor o salário é de R$ 1.700 e a taxa de inscrição é de R$ 60,50. A Fundação Getúlio Vargas (FGV) é a empresa organizadora dos processos seletivos.

Provas e contratações

As provas objetivas serão aplicadas presencialmente em 10 de abril, seguindo os protocolos sanitários de prevenção da Covid-19. Os locais ainda serão divulgados.

A previsão de contratação dos agentes censitários é a partir de 31 de maio de 2022. Já a convocação para o treinamento e contratação dos recenseadores estão previstas para o mês de junho de 2022.

Mais sobre o Censo Demográfico 2022

A operação censitária tem por objetivo retratar a população brasileira e suas características socioeconômicas, gerando informações atualizadas e precisas, que são essenciais para o desenvolvimento e implementação de políticas públicas e para a realização de investimentos, tanto do governo quanto da iniciativa privada.