Saae-VR repara rede de esgoto no Jardim Belvedere

Cerca de 40 famílias foram beneficiadas com a melhoria

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) resolveu mais um problema antigo relacionado à coleta de esgoto. Desta vez, foram beneficiados moradores das ruas A e Cátia Cristina Rodrigues, no Jardim Belvedere, onde as equipes substituíram a rede de esgoto localizada na esquina das vias. No total, são cerca de 40 famílias beneficiadas com a melhoria.

O chefe da Divisão de Esgoto e Civil do Saae-VR, Reginaldo Barbosa, explicou que a rede estava danificada e os moradores reclamavam de esgoto vazando, além de mau cheiro e sujeira na calçada.

“Também identificamos que a rede de água pluvial estava interligada à rede de esgoto. Quando chovia, aumentava o volume de água e retornava esgoto para o poço de visita, e transbordava muita sujeira nas calçadas”, contou Reginaldo.

Durante o reparo, as equipes também identificaram que a manilha estava com caimento inadequado, sendo necessária a troca dessa tubulação, interligando com a caixa principal do outro lado da via. A manilha foi substituída por seis metros de tubulação de PVC. Foi feita também a recomposição da calçada.

“Não precisava, num intervalo de cinco a oito metros entre as ruas, ter três caixas. Agora as tubulações são maiores. E vamos fazer periodicamente uma manutenção preventiva na rede, porque a quantidade de esgoto que passa por ali é maior agora”, acrescentou Reginaldo.

