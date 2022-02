Policiais civis e militares apreendem drogas no bairro Monte D’ Ouro

Agentes do 10º BPM e da Polícia Civil apreenderam na sexta-feira, uma mulher, de 44 anos, com drogas em sua residência, na Rua Coroados, no bairro Monte D’ Ouro, em Valença (RJ)

Uma denúncia anônima levou os agentes até a residência da mulher onde foram apreendidos uma sacola plástica debaixo do guarda roupas contendo drogas.

No interior do guarda-roupas foram apreendidos 86 invólucros de erva seca prensada (maconha), 603 invólucros de pó branco (cocaína) e R$ 520,00 em espécie. As drogas e a mulher foram levadas para a Delegacia de Polícia, de Valença. A suspeita permaneceu presa.