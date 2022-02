Um carro pegou fogo na manhã deste sábado, na Estrada RJ-133 (Rosa Machado), sentido Valença e Barra do Piraí, em Piraí (RJ). O incêndio ocorreu a poucos metros do posto do 22º Batalhão da Polícia Militar Rodoviária Piraí RJ, em Rosa Machado.

O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu debelar as chamas. O fogo consumiu todo o veículo. Ninguém ficou ferido. Foto e vídeo: Sandro Barra