Thiago Valério é o novo presidente do PDT de Barra Mansa

O Partido Democrático Trabalhista (PDT) em Barra Mansa tem novo presidente. Thiago Valério tomou posse neste sábado, 12, em um evento realizado na Câmara de Barra Mansa, ladeado de diversas personalidades da política estadual e nacional. Carlos Lupi, presidente nacional do partido foi um dos participantes, além do vice-presidente estadual, o ex-prefeito de Niterói e atual pré-candidato a governador, Rodrigo Neves; o deputado federal Chico D’Angelo e a deputada estadual Martha Rocha. Estavam ainda presidentes de diretórios municipais e vereadores de diversas cidades. O plenário do Legislativo estava completo com a presença popular, todos precisaram apresentar o cartão de vacinação para entrada no evento, assim como o uso de máscaras.

Thiago Valério conclamou a todos a não desistirem da política. Citou que para ele o que acontecia hoje não era apenas um encontro partidário, mas sim discussões para políticas públicas que salvam vidas. “Tenho a honra de entrar em um partido de diálogo, que se indigna com a corrupção. Todos que aqui estão têm um compromisso com o ser humano porque é possível fazer uma boa política desde que esse objetivo esteja em primeiro lugar, o ser humano. Vamos lutar para construir políticas públicas para a cidade, o estado e Brasil e não para projeto pessoal, mas voltado para o povo”, disse Thiago Valério, que é pré-candidato a deputado estadual pelo partido.

O presidente nacional Carlos Lupi ressaltou o significado do peso histórico do partido. “Hoje que você assume o partido é um dia de festa, mas daqui a uma hora serão momentos de luta. Somos um partido tem um peso histórico”, falou, completando que a vinda de Thiago Valério para o PDT traz o que é de melhor. “É um momento que mostramos renovação, gente que tem respeito, sinceridade, enraizamento com a cidade. Acompanhei de perto sua última eleição para prefeito, foi uma luta desigual, Sansão contra Golias, só faltou o cavalo de troia para invadir o território. O PDT quer ser seu cavalo de troia, colocar todo seu exército de sonhos, de ideias, de esperança, na construção de uma sociedade mais justa, fraterna, para que você seja, depois de ser deputado estadual, prefeito de Barra Mansa”, completou. Thiago ficou em segundo lugar nas eleições de 2020 com 15.247 votos.

O pré-candidato a governador, Rodrigo Neves, ouviu um pedido especial de Thiago Valério: a atenção com o potencial do Médio Paraíba para a reconstrução do Estado. Rodrigo Neves afirmou que compreende a importância da região, mas também colocou sobre Thiago o peso para ajudar nessa reconstrução, caso seja vencedor nas eleições de outubro. “A vinda do Thiago ao PDT representa um sopro de renovação e de fortalecimento do partido no Sul Fluminense e vai me ajudar a governar o Rio”, apontou.

A respeito da situação do estado, Rodrigo Neves, disse que é de calamidade, mas tem conserto. “Assumi a prefeitura de Niterói em 2012 após uma grande tragédia na cidade, com uma dívida de mais de R$ 1 bilhão, pessoas com orgulho ferido. Entreguei oito anos depois, reelegendo meu sucessor com 62% contra 9%, sem dívida e ainda com R$ 1,5 bilhão em caixa. Éramos o 51o município do estado em gestão fiscal agora somos o primeiro. A situação do Rio é de calamidade e isso se reflete na região. Na década de 30 Barra Mansa tinha a maior produção de leite do estado. Na década de 80 representava 10% e hoje 0,3%. Éramos o segundo estado em empregos na indústria, hoje caímos para sétimo. É grave a situação do Rio, mas tenho convicção que é possível, com transparência, trabalho vamos reconstruir o estado”, afirmou o pré-candidato a governador.

Em suas palavras, a deputada estadual Martha Rocha ressaltou a importância dos diretórios municipais, mas ressaltou o fato da presidência ser de Thiago Valério. “As pessoas que estão aqui não estão apenas pela importância do diretório, mas pela liderança que o Thiago representa na cidade, região e para o PDT. Não é a toa que pessoas com representação no estado e na Câmara dos Deputados estejam aqui para prestigiar essa posse”, falou.

Chico D’Angelo, deputado federal, lembrou todo o legado histórico do partido e o trabalho dos políticos filiados ao PDT. “Estamos vivendo um cenário na política com horizontes muito positivos para todos nós. O PDT e partidos aliados, seja do ponto de vista nacional ou no estado, construirão um novo estado e país. E a posse do Thiago na região é de uma importância muito grande. Ele teve uma performance fantástica e surpreendeu. O PDT tem alguém com sua competência, sua capacidade e fará com que a bancada estadual seja ainda mais pujante”, destacou.

Após a posse de Thiago Valério, todos caminharam pelas ruas do Centro de Barra Mansa.