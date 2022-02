Um motociclista, de 58 anos, morreu em um acidente ocorrido no final da madrugada deste sábado no km 281,trevo de acesso ao bairro São Luiz, em Volta Redonda.

Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF) a perícia já esteve no local e o corpo foi removido pelo Rabecão do Corpo de Bombeiros para o Instituto Médico Legal (IML), em Três Poços, também no município.

O trânsito foi liberado e o trânsito flui normalmente. A PRF está tentando identificar o outro veículo envolvido no acidente. O condutor não permaneceu no local para acionar o socorro e a PRF.