Polícia Militar apura denúncia de estupro, em Quatis

Uma jovem de 23 anos, denunciou três suspeitos de a terem estuprado na madrugada deste sábado, em sua residência, localizada na no bairro Alto Paraíso, em Quatis.

A jovem deu entrada por volta das 8 horas, deste sábado no Hospital São Lucas, em Quatis, onde comunicou que havia sofrido o estupro durante a madrugada e que estava com dores. A direção do hospital acionou a Polícia Militar.

Segundo os agentes, três suspeitos, de 41, 30 e 25 anos, foram identificados e levados para a delegacia. Uma amiga da jovem contou que elas receberam três homens na noite de sexta-feira e que consumiram bebidas alcoólicas até de madrugada.

Os jovens também confessaram que consumiram bebidas alcoólicas e que mantiveram relações sexuais com a jovem.