Porto Real abre processo seletivo para vagas de estágio na Educação

A Prefeitura de Porto Real, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Turismo (SMECT) comunica a abertura de vagas de estágio para alunos matriculados no curso Normal (Nível Médio) a partir do 2º ano do curso, alunos do curso de Psicologia (Nível Superior) a partir do 2º ano do curso, alunos de Pedagogia e Licenciaturas na área de Educação.

Para concorrer às vagas o candidato deve fazer a inscrição na sede da SMECT, de segunda à sexta-feira, das 8h às 17h. A Secretaria destaca que a documentação necessária é: currículo atualizado, comprovante de residência e foto 3×4.

Segundo o Prefeito Alexandre Serfiotis, contar com o trabalho de estagiários valoriza o futuro profissional, já que este poderá colocar em prática as habilidades que estuda. “Ter um programa de estágio estruturado é importante para o desenvolvimento dos nossos departamentos, pois traz o benefício de ter um profissional em formação capacitado para desempenhar atividades, assim ele recicla seu conhecimento diariamente. A equipe pedagógica da SMECT conta com profissionais que realizam a capacitação contínua dos estagiários além de monitorar suas práticas nas unidades”, destaca o Prefeito.