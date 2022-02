Setor é responsável pela formulação, acompanhamento e monitoramento de projetos como o Restaurante Popular

Em Volta Redonda, a garantia do acesso à alimentação adequada tem sido uma prioridade da prefeitura. O município possui um setor de Segurança Alimentar que compõe a estrutura da assistência disponibilizada através da Secretaria Municipal de Ação Comunitária (Smac).

O setor é responsável pela formulação, acompanhamento e monitoramento dos projetos como Restaurante Popular, Banco de Alimentos, Centro de Educação e Produção Alimentar, Educação Nutricional nos Centros de Referência em Assistência Social (CRAS), além do Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, que é um instrumento para manter os projetos existentes e também de criar outros.

Ainda faz parte do setor o Conselho de Segurança Alimentar e Nutricional (Comsea VR), onde são discutidos e monitorados todos os projetos e ações envolvendo essa garantia de direito.

O fortalecimento da Rede de Segurança Alimentar do município se provou ainda mais assertivo com a pandemia de Covid-19, que provocou perda de renda e desemprego. Os programas existentes reduziram os impactos negativos na segurança alimentar da população, causados pela perda de renda da população. A medida beneficiou, principalmente, pessoas em situação de rua, idosos e crianças em vulnerabilidade, famílias de baixa renda e quem perdeu emprego por conta da Covid-19.

Restaurante Popular

O Restaurante Popular, por exemplo, é gerido por uma empresa, mas conta com subsídios e coordenação da prefeitura para funcionar. O local serviu mais de 175 mil refeições em 2021, entre desjejuns (café da manhã) e almoços. Atualmente são servidos cerca de 90 cafés da manhã e aproximadamente 1,9 mil almoços diariamente. Tudo atendendo às normas de segurança e saúde estabelecidas em decreto de combate ao coronavírus.

Cada almoço custa R$ 8,62, mas com o subsídio da prefeitura, o valor sai por apenas R$ 3,50. Já o café da manhã custa R$ 3,01, sendo que o governo municipal paga R$ 1,51, fazendo com que o desjejum custe R$ 1,50. O local oferece ainda uma carteirinha de R$ 2,00 para quem tem renda per capta menor que meio salário mínimo, e gratuidade para pessoas em situação de rua, desde que esteja acompanhada pelo Centro Pop.

Banco de Alimentos

Outra iniciativa fundamental para os moradores da cidade é o Banco de Alimentos, um programa municipal de segurança alimentar que garante o acesso gratuito a gêneros alimentícios às instituições cadastradas, como creches, asilos, centros de referência em assistência social e outros, cadastradas no Conselho de Segurança Alimentar de Volta Redonda (COMSEA).

O trabalho do Banco de Alimentos consiste em buscar em supermercados, hortifrutigranjeiros e agricultores da região, os alimentos que não foram vendidos e estão em bom estado. Todos os dias esses alimentos são recolhidos e levados ao banco para seleção, higienização e distribuição.

A equipe do Banco de Alimentos recebe, higieniza e armazena os alimentos de forma adequada, para não ter perdas até sua distribuição, seguindo as orientações de uma nutricionista. O Banco de Alimentos do município atende, atualmente, 28 instituições socioassistenciais e arrecada em torno de 10 toneladas de doações mensalmente.

Centro de Educação e Produção Alimentar

Os moradores de Volta Redonda ganharam no ano passado um novo Centro de Educação e Produção Alimentar (CEPA), que fica em um prédio anexo ao Cras do São Sebastião e que estava totalmente destruído, com as atividades paralisadas.

O espaço é destinado à confecção dos produtos que serão comercializados nos quiosques da Smac, pelos alunos que participam das oficinas de culinárias nos Cras da cidade, e que têm interesse em participar do grupo de geração de renda.

Educação Nutricional nos CRAS

A Educação Nutricional nos CRAS tem como objetivo a promoção de hábitos alimentares saudáveis e o incentivo da cultura e valorização da alimentação como um dos elementos primordiais a vida.

As oficinas acontecem com uma nutricionista e uma culinarista, tendo a parte teórica e depois a prática no desenvolvimento de receitas dentro do tema proposto. Neste mês de fevereiro, o tema será aproveitamento integral dos alimentos e diabetes.

Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional

O Plano Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional é fundamental para o entendimento da Política Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional. Por meio dele, a prefeitura estabelece as diretrizes indicativas de programas, projetos e ações da segurança alimentar.

Desenvolvido por seis secretarias (Ação Comunitária, Saúde, Educação, Esporte e Lazer, Cultura e Meio Ambiente), o plano tem como objetivo, definir diretrizes para elaboração, acompanhamento e monitoramento da política municipal de segurança alimentar e as ações relacionadas com programas e projetos criados e executados intersetorialmente.

Fotos: Divulgação – Secom VR