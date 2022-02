Além do Conjunto Habitacional Vila Rica, atividades gratuitas atendem também moradores do Jardim Tiradentes, Casa de Pedra, Siderópolis, Belvedere e Jardim Esperança

A direção do CRAS (Centro de Referência da Assistência Social) Vila Rica/Tiradentes convida os moradores e usuários dos serviços oferecidos no bairro, para participar das oficinas de cursos gratuitos que estão à disposição das comunidades.

Os interessados podem se inscrever durante a semana, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, para as oficinas de Teatro, Canto, Violão, Game, Expressão Corporal, Ioga, Informática, Designer de Sobrancelhas, Cuidador de Idoso. O Centro de Convivência do bairro Siderópolis também está recebendo inscrições para os cursos de Violão, Reciclagem e Futsal.

Para agendar a participação e obter outras informações, basta ligar para os telefones 3339-4255 (CRAS Vila Rica) e 3339-9213 (Centro de Convivência do Siderópolis).

As oficinas estão atendendo aos moradores dos bairros Vila Rica, Jardim Tiradentes, Belvedere, Casa de Pedra, Siderópolis, Jardim Esperança, totalizando seis comunidades, segundo informou o coordenador do CRAS Vila Rica/Tiradentes e do Centro de Convivência do Siderópolis, Érick Galo Cruz.

O professor de violão, cantor e compositor Jorge Markks, que ministra as suas aulas de manhã e à tarde, para crianças a partir de 10 anos, jovens, adultos e idosos, destaca o prazer de ensinar violão.

“Trabalho com idades diferenciadas, com crianças alfabetizadas de 10 anos, até idosos de 90 anos que desejam aprender violão e não tiveram essa oportunidade mais cedo. Pessoas que se dedicaram aos filhos e netos agora estão realizando um sonho com aulas gratuitas nos CRAS, superando as etapas desse aprendizado. O segredo é a prática contínua no instrumento e em quatro meses, já conseguem tocar os arranjos mais simples”, enfatizou.

O curso de Cuidador de Idoso tem duração de 2 meses, com direito a certificado de conclusão no final, pela SMAC (Secretaria Municipal de Ação Comunitária). O curso Designer de Sobrancelhas tem a duração de 3 meses, também com certificado.