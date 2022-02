A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e Polícia Militar do 28ª BPM prenderam um casal, ele com 46 e a mulher com 26 anos, com quatro quilos de drogas por volta das 14 horas, de sábado, durante abordagem, no km 311, da Rodovia Presidente Dutra, em Resende.

Policiais militares informaram aos policiais rodoviários federais (PRF) sobre o carro suspeito que poderia estar transportando algo ilícito na rodovia Rio-São Paulo. Ao receber a informação os agentes da PRF conseguiram abordar o Fiat Uno. O casal demonstrou nervosismo durante a abordagem e informações imprecisas sobre o destino da viagem.

Como o local não era apropriada para uma fiscalização mais efetiva, o veículo foi conduzido pelo proprietário até o posto da PRF, no distrito de Floriano, em Barra Mansa. Durante fiscalização, foi observado que havia um fundo falso na caixa de som do veículo, sendo encontrados três tabletes de drogas (um tablete de crack e três tabletes de pasta base), totalizando quatro quilos de drogas.

O casal recebeu voz de prisão e o condutor teria confessado aos agentes que havia recebido as drogas na Avenida Brasil, no Rio de Janeiro, para entregar a um contato, quando chegasse à cidade de Resende.

Disse que receberia R$ 2 mil pelo transporte das drogas. As equipes da PRF e PMERJ encaminharam a ocorrência em conjunto para a 90ª Delegacia de Polícia de Barra Mansa.

O condutor está com a CNH vencida desde 2019 e o carro está com placa dianteira em desacordo, ele disse que havia perdido a placa numa enchente e mandou fazer, não sendo fabricada de acordo com especificações do Denatran.