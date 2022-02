Dois passageiros de um ônibus foram agredidos e roubados no início da madrugada deste domingo quando o ônibus passava pela Rua Francisco Vilela de Andrade Neto, na Estamparia, no Centro. de Barra Mansa. Segundo as vítimas, elas foram rendidas por dois homens no momento em que o coletivo passava em um quebra-molas, em baixa velocidade.

Um dos passageiros relatou que foram roubados a sua a bolsa com objetos pessoais e o celular. Já o outro disse que os criminosos levaram o seu celular e cartões de banco e de passagem. Ainda de acordo com as vítimas, os bandidos pediram dinheiro, mas nenhum dos dois tinham, por isso foram agredidos. Em seguida, os criminosos desembarcaram na entrada do bairro Boa Sorte e tomaram destino ignorado. O crime foi registrado na Delegacia de Polícia da cidade. Até o momento, ninguém foi preso.