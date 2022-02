Polícia Militar recupera bicicleta furtada, em Resende

Agentes do 37º BPM recuperaram no sábado, dia 12, por volta das 19h40min, uma bicicleta Caloi (preta) que havia sido furtada na última quinta-feira (dia 10), em Resende. Os policiais foram informados por um homem que sua bicicleta estaria com um usuário de drogas na Rua Dr. Luiz Barreto, na Praça da Matriz, em Campos Elíseos, no Centro, da cidade.

Os agentes foram até o local indicado pelo proprietário do veículo para checar as informações e depararam com o suspeito que ao avistar a viatura policial fugiu, deixando a bicicleta no local.

A bicicleta recuperada foi levada para a Delegacia de Polícia, para o registro e devolvida ao seu dono. O suspeito do furto havia sido abordado na última sexta-feira, confirmou o furto. Disse que havia vendido o veículo por R$50 a uma pessoa que não conhecia.

Ele foi levado para a delegacia onde foi autuado por furto e liberado em seguida.