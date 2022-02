Posto de combustível é assaltado em Itatiaia

Um homem assaltou no sábado por volta das 21h10min, o Posto de Combustível Smirdele, localizado na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Vila Flórida, em Itatiaia.

O gerente do posto, de 30 anos, disse que foi rendido por um homem armado com um revólver, trajando casaco azul que anunciou o assalto, levando a quantia de R$5,8 mil. O gerente e o caixa foram diretos para a Delegacia de Polícia, onde os policiais militares ficaram sabendo do roubo.

O gerente disse aos policiais que o posto tem câmeras e que na segunda-feira irá disponibilizar as imagens para à polícia.