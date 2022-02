PRF flagra condutor com mandado de prisão por estupro de vulnerável

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) abordou no final da noite de sábado, por volta das 23h20min, um veículo Fiat Uno Mille, no km 274, da BR-393 (Rodovia Lúcio Meira), no posto da PRF, em Arrozal, em Barra do Piraí.

Durante a abordagem e ao solicitar a documentação, o condutor informou que havia esquecido em casa. Ao consultar os sistemas foi constatado que o condutor estava com a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) vencida a mais de 30 dias, sendo autuado.

Também foi constatado que o homem, de 52 anos, tinha saído de Volta Redonda com destino a Miguel Pereira. Durante consulta nos sistemas, foi constatado de que contra ele havia um mandado de prisão, em aberto, por estupro de vulnerável, emitido pelo Tribunal de Justiça Criminal (Campinas-SP), em 15 de julho de 2019, com pena de oito meses de reclusão em regime fechado.

O condutor foi conduzido para a 88ª DP em Barra do Piraí para registro da ocorrência, onde permaneceu preso. O veículo foi entregue para a esposa que é a proprietária do automóvel e era passageira no momento da abordagem.