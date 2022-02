PRF prende foragido da Justiça, em Piraí

Policiais rodoviários federais (PRF) prenderam no início da manhã deste domingo, por volta das 6h55min, um homem foragido do sistema prisional e condenado há quase 30 anos, no posto da PRF, no km 227, da Rodovia Presidente Dutra, no bairro Caiçara, em Piraí.

O condutor que conduzia um veículo VW Gol, com placa de Cuiabá (MT) foi parado pelos agentes. Durante abordagem o homem disse que havia perdido os documentos e respondia várias informações imprecisas. Ainda tentou se passar por outra pessoa mostrando uma CNH que não lhe pertencia com a foto de outra pessoa.

Desconfiados, os agentes levaram o condutor até a94ª Delegacia de Polícia, de Piraí, onde constatou que se tratava de um homem, de 27 anos, condenado a 28 anos de detenção por crimes tipificados, roubo e abandono de material e que já havia fugido da prisão duas vezes, sendo a última no mês de janeiro deste ano.