Vídeo: Condutora perde o controle do veículo e capota na Dutra

A condutora de um veículo Fiat Siena (Volta Redonda) perdeu o controle do volante, saiu da pista, desceu por um barranco e capotou em seguida em um local alagado no final da madrugada deste domingo, por volta das 5h40min, na altura do km 295, da Rodovia Presidente Dutra, em Porto Real.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) no veículo estava um casal, a condutora de 24 anos, e seu companheiro que não teve a idade informada. Durante fiscalização, a PRF constatou que a condutora não possui CNH (Carteira Nacional de Habilitação).

Foi lavrado um Termo Circunstanciado de Ocorrência da PRF (TCO), onde a mulher se comprometeu a comparecer ao Jecrim quando for intimada. Foram aplicadas várias multas de infrações de trânsito como recusar a se submeter ao teste do etilômetro (bafômetro) e o veículo com licenciamento vencido.

O total da multa aplicada atinge a quantia de R$ 4.108.58. O veículo foi removido para o pátio por estar com licenciamento vencido desde 2016. Fotos e vídeo: PRF