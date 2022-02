Volta Redonda amplia atendimento do Programa para Melhor Idade

Idosos ganham mais três polos com aulas de ginástica nos bairros Aero Clube, Vila Brasília e Vila Americana

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (Smel), ampliou o alcance do Programa para Melhor Idade em 2022, com a implantação de mais três polos com aulas de ginástica para este público. Os idosos dos bairros Aero Clube, Vila Brasília e Vila Americana passam a contar com a prática de atividade física orientada por professor de Educação Física da Smel em dois dias da semana, sempre às 7h.

No Aero Clube, as aulas são nas segundas e quintas-feiras, na quadra poliesportiva do bairro; no bairro Vila Brasília, as aulas são nas segundas e quartas-feiras, também na quadra poliesportiva. E no Vila Americana, os idosos vão praticar as atividades físicas na sede do Clube Flamenguinho, às segundas e quartas. As inscrições devem ser feitas no local com o professor, que também disponibiliza o horário das aulas. É necessária apresentação de documento de identidade, CPF e comprovante de residência.

A retomada das atividades em grupo para a Melhor Idade foi gradual durante o ano passado, por conta da Covid-19. Mas em dezembro, cerca de três mil idosos frequentavam os polos da Smel, respeitando os protocolos sanitários de prevenção à doença, como distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e disponibilização de álcool 70% para higienização das mãos.

A secretária municipal de Esporte e Lazer, Rose Vilela, afirmou que a retomada do programa foi pensada de forma a preservar a saúde dos idosos, grupo de risco para a Covid-19.

“Iniciamos em janeiro com turmas menores e aumentamos a oferta, conforme a vacinação foi avançando”, explicou.

Rose lembrou que três mil ainda é um número pequeno de pessoas beneficiadas, se comparado aos 15 mil idosos assistidos pelo Programa para Melhor Idade em 2016, último ano do quarto mandato do prefeito Neto, quando também estava à frente da Smel.

“Estamos trabalhando para ampliar o atendimento com segurança para os idosos”, contou a secretária.

Atividades físicas melhoram a qualidade de vida

Assim como em qualquer faixa etária, a prática de atividades físicas na Melhor Idade melhora a qualidade de vida. Trabalhar a flexibilidade, força, equilíbrio e coordenação, por exemplo, são fundamentais para que o idoso mantenha a autonomia. E favorecer a adoção de um estilo de vida ativo e saudável, minimizando eventuais problemas causados pelo envelhecimento, é o objetivo do programa da Smel.

As aulas de ginástica para idosos são ofertadas nos polos dos bairros Eucaliptal, 249, Jardim Ponte Alta, São Cristóvão, Rústico, Roma I, Roma II, Vila Rica, Siderópolis, Sessenta, Monte Castelo, São Geraldo, Jardim Amália, Água Limpa, Três Poços, Santo Agostinho, São Luis, Candelária, Santa Cruz, Santa Rita do Zarur, Retiro, Vila Mury, Açude, Santa Rita de Cássia, Belmonte, Siderlândia, além da Ilha São João, Parque Aquático e Arena Aterrado. A melhor idade ainda é atendida na Academia de Ginástica do Estádio da Cidadania. E, neste ano, também nos bairros Aero Clube, Vila Brasília e Vila Americana. Fotos de arquivo.