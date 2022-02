Cidade possui 15.727 crianças de 5 a 11 anos; apenas 40% delas receberam o imunizante. Fato pode colocar os pequenos em risco e gerar novas mutações do coronavírus

A Secretaria Municipal de Saúde inicia na próxima segunda-feira, dia 21, uma busca ativa em todas as unidades de ensino da cidade, públicas e privadas, que possuem alunos dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, que são o público-alvo da vacinação pediátrica contra Covid-19. O objetivo é conscientizar pais e responsáveis sobre a importância de levarem os filhos para receber o imunizante que, além de proteger contra casos graves da doença, evita o aparecimento de mutações do coronavírus. Barra Mansa possui 15.727 crianças de 5 a 11 anos e apenas 6.283 delas (39,9%) já receberam a primeira dose; apesar da campanha estar acontecendo no município há um mês.

Após a busca ativa, acontecerão reuniões entre especialistas da Secretaria de Saúde, do corpo docente e pais, a fim de levar a vacinação às escolas que possuem crianças dentro da faixa etária. Lembrando que as doses só serão aplicadas após prévia autorização dos responsáveis.

De acordo com o secretário da Pasta, Dr. Sérgio Gomes, fake news contribuem com a baixa procura pelo imunizante, apesar do município ter capacidade e estoque suficiente para que o número seja bem maior.

“Apesar de ser uma vacina nova, as pediátricas contra Covid-19, da Pfizer e da CoronaVac, são muito seguras, assim como as fabricadas para jovens e adultos, que já somamos mais de 320 mil doses aplicadas sem notificação de evento adverso grave. O Ministério da Saúde possui um calendário extenso de vacinas contra doenças que estão controladas hoje graças aos imunizantes. Se funciona contra elas, por que não funcionaria contra a Covid-19? Não podemos acreditar em notícias falsas. Precisamos seguir os exemplos que já temos, constatar que não há registros de efeitos adversos graves e entender que a melhor maneira de prevenção é se vacinando”, ressaltou o secretário.

A coordenadora de imunização do município, Marlene Fialho acrescentou ainda, que as equipes da Secretaria de Saúde são qualificadas e estão sendo treinadas para iniciar a vacinação nas escolas. “Este é um grande ganho para o município, pois quanto mais tempo demora a se vacinar, mais tempo temos para deixarmos circular variantes de cepas, que podem ser mais graves e gerar mais óbitos”, alerta Marlene.

Vacinação Pediátrica

Além da ação que será iniciada nas escolas, o município segue com a aplicação de doses nas unidades de Saúde. Nesta terça-feira, dia 15, as crianças com 5 anos de idade ou as que possuem imunossupressão, dentro da faixa etária de 5 a 11 anos, devem procurar as seguintes unidades de saúde: Clínica da Família na Vista Alegre, Coringa 1, São Francisco, UBS Colônia, UBS Centro ou Paraíso de Cima. O Pró Saúde também disponibiliza o imunizante às segundas, quartas e quintas-feiras.

Já as crianças a partir dos 6 anos podem receber a primeira dose nas seguintes unidades: Coringa I, Floriano, Rialto, São Luiz, Roselândia, Santa Lúcia, Vila Maria, Vila Elmira, Vale do Paraíba, Siderlândia, Vila Independência, Clínica da Família na Vista Alegre, UBS Centro, São Francisco, UBS Colônia ou Paraíso de Cima.

Para serem imunizadas os pequenos precisam estar acompanhados de um responsável e apresentar o cartão de vacina infantil de rotina, documento pessoal e comprovante de residência. FOTOS: Felipe Vieira