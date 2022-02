Ao todo, 10.022 crianças de 5 a 11 anos foram vacinadas no período de 17 de janeiro a 13 de fevereiro

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), já vacinou mais de 10 mil crianças contra a Covid-19. Ao todo, 10.022 crianças de 5 a 11 anos receberam a primeira dose do imunizante pediátrico.

O balanço da Vigilância em Saúde é referente ao período de 17 de janeiro a 13 de fevereiro. Nesta segunda-feira (14), a vacinação pediátrica contra Covid foi ampliada para 12 unidades básicas de saúde (UBSs e UBSFs).

A dose pediátrica da vacina CoronaVac está sendo oferecidas para crianças de 6 a 11 anos, nas unidades: Padre Josimo, Conforto, Rústico, Jardim Paraíba, Água Limpa 2, Vila Rica/Tiradentes, Roma 1, Açude 1, Retiro 2, Vila Brasília, Vila Rica/Três Poços e Santo Agostinho.

Com horário de atendimento das 09h às 16h. As escolas municipais: João XXIII, no Retiro, e Prof.ª Mariana Bressan, no bairro Santa Cruz, seguem realizando a vacinação pediátrica. As crianças de 5 anos continuam sendo vacinadas com a vacina Pfizer pediátrica, exclusivamente, nas unidades de saúde: Conforto, Retiro 2, Jardim Paraíba e São Luiz.

*Documentos*

As crianças deverão estar acompanhadas dos pais ou responsáveis legais. É necessário apresentar os seguintes documentos: caderneta de vacinas, cartão do SUS ou CPF da criança.

*Estratégia de vacinação*

Facilitar o deslocamento dos pais e crianças, esse foi um dos objetivos da ampliação das unidades de vacinação infantil, conforme explica o coordenador da Vigilância em Saúde de Volta Redonda, o médico sanitarista Carlos Vasconcellos.

“A ampliação da vacinação infantil é para proporcionar maior acesso dos pais e crianças em diversos pontos do município. Além disso, nas unidades escolhidas há baixa procura por testes para Covid-19, ou seja, os ambientes citados são seguros para as crianças. Os pais ainda têm a opção de escolher uma das escolas municipais: João XXIII ou Profª Mariana Bressan para levar seus filhos. A aplicação da dose nestas unidades escolares continua das 09h às 16h, diariamente”, disse.

Vasconcellos ainda cita que as escolas municipais, em parceria da SMS com a Secretaria Municipal de Educação (SME), também estão levantando a vacinação dos estudantes e encaminhando orientações para os pais a fim de que, caso os responsáveis prefiram, a vacinação seja feita nas escolas mediante a autorização deles por escrito para vacinar durante o período escolar. Fotos: Cris Oliveira – Secom/PMVR