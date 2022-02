A partir desta segunda-feira, dia 14, vagas abertas para manicure, depilação, cabeleireiro, barbeiro, estética corporal, organização de eventos e massoterapia

A Fundação Beatriz Gama (FBG) está com inscrições abertas para seis cursos profissionalizantes gratuitos oferecidos pela instituição. As vagas foram abertas nesta segunda-feira, dia 14, para cabeleireiro, barbeiro, depilação, manicure, organização de eventos, com a novidade do curso de massoterapia.

As inscrições são feitas de forma presencial na sede da FBG, no bairro Retiro. O candidato precisa ser morador de Volta Redonda e ter mais de 16 anos. É necessário apresentar um documento de identidade e o comprovante de residência no ato da matrícula. Mais informações no telefone: (24) 33341-4920.

A diretora social da instituição, Ethiene Correia, explicou que as turmas continuarão com limite de alunos, no máximo 15, devido ao protocolo de prevenção contra a Covid-19. Ethiene ainda relembrou que o curso de barbeiro também abriu novas vagas, entretanto, acontecerá na Estação Cidadania, no bairro Vila Rica/Tiradentes. As inscrições devem ser feitas no local.

O objetivo deste curso é atingir a população mais jovem. Preferencialmente, as vagas serão destinadas aos jovens na faixa etária de 16 a 21 anos.

“Os cursos profissionalizantes da Fundação Beatriz Gama (FBG) são muito importantes. É um trabalho que tem forte impacto social para a população. São atividades que possibilitam aos participantes uma geração de renda, abrem portas ao empreendedorismo e favorecem a inclusão social”, disse.