Uma mulher que ainda não havia sido oficialmente identificada até o momento desta publicação, morreu atropelada na manhã desta segunda-feira (14) em Volta Redonda. Ela foi atingida por uma caminhonete na Avenida Francisco Torres, em Volta Redonda.

Os bombeiros chegaram a ser acionados, mas a vítima morreu na hora. Ela estava com uma sacola de pães nas mãos ao ser atropelada. O motorista do veículo envolvido permaneceu no local.