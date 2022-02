É um compromisso do parlamentar, manter a atenção voltada para o município e para a região Sul Fluminense durante o mandato na Alerj

O deputado estadual Jari de Oliveira (PSB) esteve em Volta Redonda, na manhã desta segunda-feira, dia 14, para mais uma edição do projeto “Deputado na Sua Cidade” no município. Niterói foi o quarto centro comercial beneficiado na cidade. Jari lançou o projeto, no final do ano passado na Vila Santa Cecília e já passou pelo Retiro e Aterrado. O parlamentar, também esteve em dois bairros de Barra do Piraí e Barra Mansa, e ainda em Pinheiral, Quatis, Porto Real, Valença, Vassouras, totalizando 13 edições do “Deputado na Sua Cidade”.

As próximas visitas do projeto serão aos municípios de Resende e Itatiaia. Na próxima sexta-feira, dia 18, o deputado Jari estará no Calçadão de Resende, das 8h ao meio-dia para conversar com a população. Na segunda, dia 21, os beneficiados serão os moradores de Itatiaia.

“Quando assumi a cadeira na Alerj (Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro) firmei o compromisso de manter a atenção a Volta Redonda e aos municípios do Sul Fluminense. Colaborar com o crescimento e o fortalecimento da região é prioridade do meu mandato como deputado estadual”, afirmou Jari, reforçando que a conversa olho no olho com a população, através do “Deputado na Sua Cidade” é que norteia as suas ações na Alerj.

O projeto “Deputada na Sua Cidade” é uma via de mão dupla. A população se sente prestigiada com a presença do parlamentar e retribui participando, levando suas sugestões e solicitações ou apenas uma palavra de incentivo ao parlamentar. Este foi o caso de Margarida Lobo, moradora do bairro Jardim Veneza, vizinho a Niterói. Ela fez questão de conhecer Jari pessoalmente. “Sempre votei em você e espero que continue honrando meu voto e trabalhando pelas pessoas”, falou.

Solicitação de Melhorias para a Rodovia-137 atende a pedido de moradores

Na última semana, atendendo solicitação dos moradores do conjunto habitacional Vale do Ipiranga, no município de Barra do Piraí, Jari protocolou na Alerj documento pedindo ao Governo do Estado do Rio de Janeiro a manutenção e ampliação da rede de drenagem da Rodovia RJ-137, no trecho em frente ao condomínio.

Com as fortes chuvas, o trecho da rodovia, que passa pelos municípios de Mendes, Barra do Piraí e Valença, fazendo ligação viária com Minas Gerais, ficou alagada por horas. O problema interrompeu a circulação de automóveis e, em consequência, o acesso ao conjunto habitacional.