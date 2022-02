Policiais militares estavam em patrulhamento na manhã desta segunda-feira, por volta das 10h30min, quando receberam informações sobre suspeitos que estariam embalando drogas, numa residência da Vila Delgado, na Avenida Presidente Kennedy, no bairro Ano Bom, em Barra Mansa.

Os agentes foram até o local e viram um homem, já conhecido pela polícia, carregando uma sacola nas mãos. Ao perceber a presença da viatura policial o homem jogou a sacola no chão e empreendeu fuga para dentro do imóvel.

Logo depois o homem saiu do imóvel e foi conversar com os policiais. Ele assegurou aos agentes que viu um homem pulando pelo telhado do vizinho e que se tratava de um inquilino que mora na casa de baixo.

O suspeito e sua companheira, de 17 anos, franquearam a entrada dos agentes que encontraram uma sacola plástica com certa quantidade de pó amarelada (cocaína) e dois sacos plásticos com aproximadamente 500 pinos de plásticos vazios para embalar drogas.

Ele e sua companheira foram apreendidos e levados para a Delegacia de Polícia, de Barra Mansa.