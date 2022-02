Objetivo é chegar ao fim do mês com 2,5 mil substituições feitas em vias e outros espaços públicos

A Prefeitura de Volta Redonda, por meio do Departamento de Iluminação Pública (DEIP), já trocou cerca de 1.600 lâmpadas em mais de 50 bairros, durante o período entre 24 de janeiro e 11 de fevereiro. O objetivo é ampliar a iluminação de vias e outros espaços públicos, melhorando a sensação de segurança para a população. As equipes iniciaram a semana com mais substituição de lâmpadas em 10 bairros, atendendo a diversas demandas que chegam ao governo municipal.

De acordo com o diretor do DEIP, Edmar Borges, os bairros atendidos a partir desta segunda-feira (14) são: São Luiz; Cailândia; Caieiras; Dom Bosco; Sidervile; Jardim Europa; Jardim Suíça; Conforto; Bela Vista; e Rústico.

“Em 15 dias úteis, conseguimos avança bem e substituir 1,6 mil equipamentos. Até o fim do mês, nossa previsão é atender à demanda e trocar cerca de 2,5 mil lâmpadas no total”, acrescentou Edmar.

Para o prefeito Antonio Francisco Neto, a cidade já melhorou em relação à iluminação, mas ainda falta chegar a mais pontos no interior dos bairros.

“Fizemos a primeira etapa com as lâmpadas de LED, que melhorou bastante a iluminação nos centros comerciais e locais com maior movimentação de pessoas e veículos. A segunda parte será com o início do Plano de Mobilidade Urbana do Governo do Estado. Enquanto isso, vamos avançando para garantir ruas iluminadas, seja com recursos próprios ou por meio de parcerias”, explicou o prefeito.

Um levantamento da equipe do DEIP informa que já foram trocadas lâmpadas nos seguintes bairros: Açude; Aero Clube; Água Limpa; Barreira Cravo; Bela Vista; Belmonte; Belo Horizonte; Caieiras; Casa de Pedra; Conforto; Dom Bosco; Eucaliptal; Jardim Amália; Jardim Cidade do Aço; Jardim Esperança; Jardim Normândia; Jardim Ponte Alta; Jardim Tiradentes; Jardim Belvedere; Laranjal; Mariana Torres; Monte Castelo; Morada da Colina; Nova Primavera; Padre Josimo; Parque das Garças; Ponte Alta; Retiro; Rústico; Roma; Santa Rita do Zarur; São Lucas; Samoa; São João; São Geraldo; Sessenta; Siderópolis; Siderlândia; Sam Remo; Santo Agostinho; Santa Rita de Cássia; São Luiz; São Sebastião; Três Poços; Vila Brasília; Vila Rica-Tiradentes; Vila Mury; Vila Santa Cecília; Vale Verde; Voldac; Vila Americana; Vila Rica-Três Poços. Fotos cedidas pelo DEIP-Secom/PMVR