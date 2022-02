PRF apreende quase 80 quilos de pasta base de cocaína, em Barra Mansa

Policiais rodoviários federais (PRF) apreenderam no início da tarde desta segunda-feira, por volta das 12h30min, 78 quilos de pasta base de cocaína, na Rodovia Presidente Dutra, no bairro Vila Ursulino, em Barra Mansa.

Durante patrulhamento no posto da PRF, no distrito de Floriano (Barra Mansa), os agentes sinalizaram para o condutor do veículo VW T-Cross (Muqui-ES) parar, mas o condutor acelerou e fugiu em alta velocidade.

Os policiais rodoviários foram atrás, mas não conseguiram alcançar o veículo. Depois de várias buscas o veículo foi encontrado abandonado em uma rua do bairro Vila Ursulino (Barra Mansa).

Durante revistas no interior do veículo foram encontrados 78 tabletes de pasta base de cocaína em caixas de papelão no porta-malas do veículo, pesando 78 quilos. Foi realizada inspeção veicular minuciosa no automóvel, verificando vários itens de identificação adulterados, constatando tratar-se de um clone, sendo o original (abordado pela PRF) de mesmo modelo/marca/cor, licenciado no Rio de Janeiro, com registro de roubo em 08 de janeiro de 2021 no mesmo município.

A ocorrência foi apresentada na 90ª DP de Barra Mansa para registro da apreensão de grande quantidade de droga e recuperação de veículo roubado. A PRf estima que que a apreensão tenha valor corresponde a R$ 9,3 milhões.

NOVAS INFORMAÇÕES: Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal duas mulheres e dois homens foram detidos e estão sendo encaminhados para a Delegacia de Polícia.