Policiais rodoviários federais conseguiram prender os suspeitos de tráfico de drogas que seriam “batedores” (quando um veículo segue na frente para sinalizar se existe algum policial fazendo blitz) e o condutor do veículo VW-Cross, que fugiu do cerco policial no posto da PRF, no distrito de Floriano, Barra Mansa.

Os agentes perceberam que durante a perseguição ao condutor do VW Cross, dois carros seguiram em alta velocidade, um VW Voyage e um Renault Logan, o que chamou a atenção dos agentes. Os agentes se dividiram e outras equipes partiram para a abordagem.

Um dos veículos, o Logan, foi interceptado na Dutra, entre Barra Mansa e Volta Redonda. O Voyage foi abordado no trecho da Dutra, em Seropédica, após a Serra das Araras (Piraí).

No Voyage havia apenas o ocupante, de 40 anos, mas havia um registro de apropriação indébita, por ter locado o Renault/Logan que já havia sido abordado com quatro ocupantes, o motorista fugitivo do T-Cross, duas mulheres e três homens, todos presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico.

Os mulheres tem 28 e 30 anos, os homens 32, 35 e 40 anos. Todos foram encaminhados para a 90ª Delegacia de Polícia, de Barra Mansa, onde permanecem presos. O suspeito que connduzia o T-Cross ainda vai ser enquadrado por receptação de veículo roubado.