Saae-VR repara rede de esgoto no bairro Mariana Torres

Moradores de duas vias sofriam com constantes vazamentos; mais de 20 residências foram beneficiadas

O Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Volta Redonda (Saae-VR) concluiu o reparo da rede de esgoto da Alameda 34, localizada no bairro Mariana Torres. O problema de vazamento de esgoto durava anos e a obra vai beneficiar mais de 20 residências, nas quais os moradores sofriam com vazamentos. De acordo com o gerente de Manutenção do Saae-VR, José Marques Rigon, foi necessário refazer a rede por problemas no planejamento da anterior.

“Fizeram uma rede na gestão anterior que, com o tempo, apresentou problema em um trecho onde o esgoto não seguia o fluxo. Faltava caimento. Tivemos que reparar 18 metros de rede, onde estava desnivelado”, explicou Rigon, citando que a obra beneficiou moradores da própria Alameda 34 e da Alameda 33 (via próxima), porque quando entupia a rede da primeira via, o esgoto descia pelo escadão, atingindo a Alameda 33.

A moradora Maria Helena reside na via há cerca de 30 anos e contou o problema de vazamento se agravava em dias de temporais.

“Quando chove muito forte, a tampa da caixa de esgoto sobe e vaza. Foi feita outra caixa (poço de visita) e até hoje estamos sem problema”, disse a moradora.

As equipes utilizaram uma minirretroescavadeira para abrir o chão. Também foi construído um poço de visita, para a inspeção das equipes do Saae. Segundo Rigon, esse poço ficou entre outros dois que já existiam, mas que estavam em uma distância fora do padrão um do outro.

“Dificultava a manutenção, o caminhão tinha que ir por uma rua de cima. O poço de visita é feito para isso, para facilitar a manutenção. Fizemos um no meio da viela para facilitar o acesso da mangueira do caminhão”, explicou o gerente de Manutenção. Fotos: cedidas pelo Saae-VR .