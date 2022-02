Com 30 vagas disponíveis, capacitação será realizada todas as sextas-feiras

Já estão abertas as inscrições para o curso Língua Portuguesa Através de Narrativas, destinado às pessoas surdas, promovido pela Prefeitura de Volta Redonda, por meio da Secretaria Municipal da Pessoa com Deficiência (SMPD). Os interessados devem se inscrever na sede da secretaria, que fica situada na Rua 17 de Julho, número 20, no bairro Aterrado, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h. O prazo para as inscrições termina no dia 8 de março.

Com 30 vagas disponíveis, as aulas vão acontecer todas as sextas-feiras na sede da secretaria, em dois períodos: das 9h30 às 11h, e das 14h às 15h30, a partir do dia 11 de março. Cada turma será composta por 15 alunos.

De acordo com a coordenadora do projeto, Eliete Guimarães Vasques, o curso tem duração de três meses e as aulas serão ministradas pela professora Sandra Duarte Saraiva Barbosa, com formação em Letras Libras e especialização em Libras.

“A narrativa proporciona conhecer e se fazer conhecido. Promove a reflexão e o compartilhamento de experiências vividas. Dessa forma, a identidade do sujeito é construída e ele se faz entender”, disse a coordenadora.

O secretário municipal da Pessoa com Deficiência, o pastor Washington Uchôa, explica que para a pessoa surda que enfrenta uma barreira para comunicar-se oralmente, priorizar a narrativa sinalizada é uma maneira fundamental de comunicar e demonstrar quem ele é.

“Assim eles poderão partilhar as experiências vividas e expressar suas necessidades e anseios. Dessa forma, entrando em contato com as narrativas dos sujeitos surdos, podemos refletir sobre as nossas vidas e, por meio de narrativas compartilhadas, aprender uns com os outros”, ressaltou o secretário.

Entre as narrativas utilizadas durante o curso, estão as verbais, como os textos que as pessoas dizem, ou físicas, como jornais, cartas ou livros de histórias.

Fotos: Geraldo Gonçalves-Secom/PMVR